Нідерланди вводять обмеження на експорт обладнання для чипів у Китай

Нідерланди вживають заходів щодо обмеження експорту обладнання для виробництва чипів у Китай.
За інформацією Bloomberg, Нідерланди мають намір ввести нові правила експорту, які додатково обмежать можливість експортувати в Китай машини для виробництва чипів.
Офіційне оголошення очікується вже наступного тижня або на початку липня.
Хоча сам документ не буде вказувати на Китай або компанію ASML Holding NV, він буде розроблений таким чином, щоб обмежити експорт трьох моделей обладнання ASML до Китаю. Ці правила також можуть бути використані іншими членами Євросоюзу.
Реагуючи на цю новину, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак нагадав про узгоджені механізми протидії обходу санкцій державою-терористом через треті країни в рамках 11-го санкційного пакета Євросоюзу щодо росії.
За інформацією Bloomberg, Нідерланди мають намір ввести нові правила експорту, які додатково обмежать можливість експортувати в Китай машини для виробництва чипів.
Офіційне оголошення очікується вже наступного тижня або на початку липня.
Хоча сам документ не буде вказувати на Китай або компанію ASML Holding NV, він буде розроблений таким чином, щоб обмежити експорт трьох моделей обладнання ASML до Китаю. Ці правила також можуть бути використані іншими членами Євросоюзу.
Реагуючи на цю новину, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак нагадав про узгоджені механізми протидії обходу санкцій державою-терористом через треті країни в рамках 11-го санкційного пакета Євросоюзу щодо росії.
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