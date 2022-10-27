Нідерланди внесуть зміни до правил для українських біженців

17:08 27 жовтня Київ, Україна

З 1 листопада українським біженцям у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку у паспорті або О-документ для підтвердження набуття статусу тимчасового захисту.



Відповідне рішення було опубліковано на сайті нідерландського уряду.



Спеціальна наклейка-позначка у паспорті буде доказом того, що українці проживають у Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист і таким чином мають доступ, серед іншого, до ринку праці.



Оскільки закони Нідерландів передбачають працевлаштування іноземців лише за умови отримання дозволу роботодавцем, для українських біженців навесні розробили спеціальну спрощену процедуру.



З 1 квітня роботодавці могли брати на роботу українців без отримання дозволів. Протягом цього періоду українці мали змогу оформити усі необхідні документи. Цей перехідний механізм закінчується 31 жовтня.



Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для їхнього оформлення потрібно до 31 жовтня звернутися до відомства.