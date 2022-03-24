Нідерланди: скульптура врятувала поїзд від падіння

Курйозна подія трапилася в передмісті Роттердама в Нідерландах, поїзд метро проломив огорожу і завис на хвості кита, так арт-скульптура врятувала машиніста і поїзд від падіння в канал з десятиметрової висоти.
Це сталося 2 листопада на кінцевій станції De Akkers в місті Спейкеніссе. У поїзді знаходився тільки машиніст. Він не постраждав і зумів самостійно вибратися.
Тепер компанія-оператор цієї ділянки залізниці готує операцію по безпечному поверненню потягу на станцію.
Тепер компанія-оператор цієї ділянки залізниці готує операцію по безпечному поверненню потягу на станцію.
"Хвости китів" - робота з поліестеру скульптора Мартена Стрейса. Її встановили в торці станції в 2002 році.
Автор скульптури Мартен Стрейс сказав голландському телеканалу RTL, що радий, що його творіння дозволило врятувати машиніста.
Влада почала розслідування інциденту. Зараз встановлюється, чому машиніст вчасно не зупинив потяг.
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