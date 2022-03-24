Нідерланди: скульптура врятувала поїзд від падіння

09:30 03 листопада Київ, Україна

Курйозна подія трапилася в передмісті Роттердама в Нідерландах, поїзд метро проломив огорожу і завис на хвості кита, так арт-скульптура врятувала машиніста і поїзд від падіння в канал з десятиметрової висоти.

Це сталося 2 листопада на кінцевій станції De Akkers в місті Спейкеніссе. У поїзді знаходився тільки машиніст. Він не постраждав і зумів самостійно вибратися.



Тепер компанія-оператор цієї ділянки залізниці готує операцію по безпечному поверненню потягу на станцію.





"Хвости китів" - робота з поліестеру скульптора Мартена Стрейса. Її встановили в торці станції в 2002 році.

Автор скульптури Мартен Стрейс сказав голландському телеканалу RTL, що радий, що його творіння дозволило врятувати машиніста.

"Я здивований, що вона (скульптура, - ред.) така міцна. Якщо пластик простояв 20 років, то навряд чи він би витримав вагон метро", - сказав він.

Влада почала розслідування інциденту. Зараз встановлюється, чому машиніст вчасно не зупинив потяг.