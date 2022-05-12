Нідерланди: російські дипломати виявилися шпигунами

19:37 10 грудня Київ, Україна

У Нідерландах двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата і наказали покинути країну, в зв'язку зі шпигунською діяльністю.

Про це повідомила в четвер Нідерландська телерадіомовна корпорація, посилаючись на Службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.



Дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки, які займалися збором різної інформації в сфері високих технологій, зокрема, в таких областях, як штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.



У зв'язку із звинуваченнями, як повідомила віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і у справах королівства Кайса Оллонгрен, посла Росії викликали в МЗС Нідерландів.

"У зв'язку з виявленням шпигунської діяльності російський посол був викликаний 9 грудня в Міністерство закордонних справ Нідерландів", - інформувала вона. В ході зустрічі дипломат був проінформований про оголошення двох співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ, що працюють в посольстві, персонами нон грата.

У листі Оллонгрен також уточнила, що діяльність співробітників розвідувальної служби, акредитованих як дипломатів, була припинена Службою загальної розвідки і безпеки.



Один з них, за даними віцепрем'єра, створив велику мережу з джерел, які працювали або працюють в голландському секторі високих технологій.