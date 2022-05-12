Нідерланди: російські дипломати виявилися шпигунами

У Нідерландах двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата і наказали покинути країну, в зв'язку зі шпигунською діяльністю.
Про це повідомила в четвер Нідерландська телерадіомовна корпорація, посилаючись на Службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.
Дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки, які займалися збором різної інформації в сфері високих технологій, зокрема, в таких областях, як штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.
У зв'язку із звинуваченнями, як повідомила віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ і у справах королівства Кайса Оллонгрен, посла Росії викликали в МЗС Нідерландів.
У листі Оллонгрен також уточнила, що діяльність співробітників розвідувальної служби, акредитованих як дипломатів, була припинена Службою загальної розвідки і безпеки.
Один з них, за даними віцепрем'єра, створив велику мережу з джерел, які працювали або працюють в голландському секторі високих технологій.
Один з них, за даними віцепрем'єра, створив велику мережу з джерел, які працювали або працюють в голландському секторі високих технологій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі