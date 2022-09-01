Нідерланди приєдналися до програми навчання ЗСУ у Британії

Нідерланди приєдналися до програми підготовки українських військових на території Великобританії.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter у п'ятницю, 12 серпня.
Резніков також подякував своїй нідерландській колезі Кайсі Оллонгрен за допомогу Україні.
Нагадаємо, на початку липня до Великобританії прибула перша група українських військових, яка бере участь у великій програмі навчання відповідно до стандартів НАТО.
Нагадаємо, на початку липня до Великобританії прибула перша група українських військових, яка бере участь у великій програмі навчання відповідно до стандартів НАТО.
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