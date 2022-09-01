Нідерланди приєдналися до програми навчання ЗСУ у Британії

15:19 12 серпня Київ, Україна

Нідерланди приєдналися до програми підготовки українських військових на території Великобританії.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter у п'ятницю, 12 серпня.

"Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців ЗСУ. Нідерландський персонал розпочне свою місію в серпні. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближче наша перемога", – написав він.

Резніков також подякував своїй нідерландській колезі Кайсі Оллонгрен за допомогу Україні.



Нагадаємо, на початку липня до Великобританії прибула перша група українських військових, яка бере участь у великій програмі навчання відповідно до стандартів НАТО.