Нідерланди запрошують на фестиваль української та кримськотатарської кухні

11:56 30 серпня Київ, Україна

Українська громада запрошується взяти участь в унікальній гастрономічній події – фестивалі, присвяченому українській та кримськотатарській кухні. Ця подія запланована у Гаазі та стане частиною захоплюючого Embassy Festival 2023.



Новина про майбутню подію активно обговорюється на офіційній сторінці фестивалю у соціальній мережі Facebook.



Феєричний захід очікується 2 вересня і проходитиме на мальовничій алеї Ланзі Ворхаут.



Гості зможуть насолодитися найсмачнішими українськими варениками від відомої марки "Vesela Pani", скуштувати ароматний борщ з пухкими пампушками, вкритими ароматним часником, а також насолодитися грінками з українським салом, представленими рестораном "Ukrainian food" з Гронінгена. Кримськотатарська громада порадує гостей найсмачнішим пловом та ароматними чебуреками.



Організатори заходу приготували для гостей цікаві майстер-класи, які підійдуть як дорослим, так і дітям.



На фестивалі також будуть представлені вишукані продукти від українських майстрів - мед від бджолярів Карпат, ніжні цукерки та автентичні напої. Крім цього, тут можна буде придбати унікальні сувеніри, що нагадують про яскраву подію.



Організаторами цієї унікальної події виступили впливові компанії: фундація "Українці в Нідерландах", команда "Vesela Pani Ukrainian food NL" та посольство України в Нідерландах, що підтримує захід.