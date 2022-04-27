Нідерланди припиняють видачу віз росіянам

07:01 27 квітня Київ, Україна

Громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу у посольстві Нідерландів у Москві.

Про це повідомляє видання NL Times.



Як зазначили в МЗС Нідерландів, це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду надіслати з країни 15 нідерландських дипломатів.



В результаті дипломатів залишилося замало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність. Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися.

Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось має виїхати з країни з політичних причин.



За даними прес-секретаря МЗС, у середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування у Нідерландах.. Невідомо, скільки часу діятиме цей захід.

Незважаючи на те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.



Висилання нідерландських дипломатів було заходом у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня. За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки.

Кабмін вирішив видворити дипломатів, оскільки угруповання становило загрозу національній безпеці.