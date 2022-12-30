Нідерланди перестануть надавати притулок росіянам-ухилянтам від мобілізації

13:59 30 грудня Київ, Україна

Росіяни, що бігли до Нідерландів, побоюючись мобілізації в армію в росії, більше не матимуть права автоматично залишатися в країні.

Як повідомила телерадіокомпанія NOS, так вирішила Служба імміграції та натуралізації Нідерландів. Наразі орган розглядає справи російських ухилянтів так само, як і заяви інших людей про надання притулку, і тому також має право відхиляти їхні заяви.



Таким чином громадяни росії, які втекли до Нідерландів від мобілізації, більше не матимуть права автоматично залишатися в країні.



Ще три місяці тому держсекретар з притулку та міграції Ерік ван дер Бург оголосив, що росіянам, які втекли від мобілізації, у будь-якому випадку буде дозволено залишитися в країні. Це було зроблено для того, щоб запобігти судовому переслідуванню цих людей, якщо їх буде відправлено назад.



Інша справа з призваними росіянами, які дезертували чи відмовляються від служби. Щодо них поки що не прийматиметься рішення про надання притулку, а це означає, що вони можуть автоматично залишитися.