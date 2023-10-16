Нідерланди передали Україні мобільні шпиталі

Нідерланди передали Україні чотири мобільні шпиталі, як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Ці мобільні госпіталі є балістично-броньованими стабілізаційно-діагностичними модулями, в тому числі й стоматологічні кабінети.
Тут медичний персонал надаватиме першу допомогу, проводитиме операції та надаватиме стаціонарне лікування.
Такі госпіталі здатні одночасно приймати та обслуговувати кілька десятків пацієнтів за годину.
Ці мобільні госпіталі є балістично-броньованими стабілізаційно-діагностичними модулями, в тому числі й стоматологічні кабінети.
Тут медичний персонал надаватиме першу допомогу, проводитиме операції та надаватиме стаціонарне лікування.
Такі госпіталі здатні одночасно приймати та обслуговувати кілька десятків пацієнтів за годину.
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