Нідерланди обговорюють запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ із росії

12:30 06 жовтня Київ, Україна

Родовище Гронінген зараз у процесі закриття через сотні землетрусів, до яких призвела його розробка, однак у разі настання критичної ситуації Нідерланди допускають його перезапуск.



Про це пише Bloomberg.



Поки Нідерланди відкидають заклики наростити викачування газу, навіть коли Європа готується до чи не найсуворішої зими з часів Другої світової війни.



З 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Незважаючи на десятки років видобутку, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько 1 трильйона доларів. За даними компанії Shell Plc, що бере участь в експлуатації родовища, можна видобувати ще на 50 млрд кубів газу на рік більше, ніж зараз. Причому додаткові обсяги газу можна отримати майже одразу після запуску.



Перші невеликі поштовхи у Гронінгені були зафіксовані у 1986 році, і з того часу їх було сотні. Хоча більшість із них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнових збитків.



За даними Гронінгенського інституту гірничодобувної промисловості, приблизно з 327 000 будинків у регіоні щонайменше 127 000 отримали певні пошкодження. Понад 3300 будівель було знесено у цьому районі з 2012 року, оскільки землетруси зробили їх небезпечними, повідомляє голландська телерадіокомпанія NOS.



Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи. Нестача газу "може змусити нас ухвалити це рішення", - каже він.

Зокрема, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належним чином опалюватись.