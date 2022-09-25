Нідерланди не відмовляють у притулку російським ухилистам

12:24 25 вересня Київ, Україна

Громадяни росії, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби в російській армії, "точно не будуть" вислані назад. Про це у суботу, 24 вересня, заявив держсекретар королівства Ерік Ван дер Бург, пише RTL.

Видання ж нагадало, що ще наприкінці червня держсекретар Нідерландів говорив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

За словами Ван дер Бурга, питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, вирішуватиметься в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправляють назад: чи приймають їх з розкритими обіймами чи їм загрожує небезпека?" - Запитує чиновник.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки не отримала заявок від жодного російського ухиліста. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах.

Нагадаємо, після оголошеної путіним мобілізації росіяни почали тікати з країни.. У результаті на кордоні Росії та Грузії на КПП "Верхній Ларс" утворилися величезні пробки.

Зазначимо, що у відповідь на оголошення путіним часткової мобілізації в Росії, росіяни почали масово виїжджати з країни, зокрема, до Фінляндії. А Пєсков здивувався "істеричною" реакцією росіян на мобілізацію.

Трішки гумору. Нідерландський комік Ар'єн Любах у гумористичному ток-шоу запропонував росіянам провести референдум та приєднатися до його країни. Відео оприлюднено у Youtube.