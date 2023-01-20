Нідерланди можуть розглянути можливість передачі Україні винищувачів F-16

12:21 20 січня Київ, Україна

Нідерланди розглянуть можливість постачання винищувачів F-16 до України, якщо такий запит надійде від київського уряду.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
За словами міністра, у них «немає жодних табу» на постачання звичайного озброєння.

Водночас, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна готова допомогти сплатити танки Leopard 2, які інші країни відправляють до України: «Це, безумовно, те, що ми готові зробити».

Україна давно просить поставити їй сучасні бойові танки. Польща та Фінляндія готові відправити їй німецькі танки Leopard 2, але для цього потрібен дозвіл Німеччини, а Берлін вагається.

Німеччина пояснює небажання відправляти танки в Україну своїм минулим.
«Берліну простіше буде поставити в Україну танки, якщо першими це зробить Вашингтон, — через минуле Німеччини.. Ви знаєте нашу історію, і ми трохи неохочені в цьому [постачанні військової техніки] зі зрозумілих причин», — заявив міністр економіки та проблем клімату Роберт Хабек.