Нідерланди можуть розглянути можливість передачі Україні винищувачів F-16

Нідерланди розглянуть можливість постачання винищувачів F-16 до України, якщо такий запит надійде від київського уряду.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
За словами міністра, у них «немає жодних табу» на постачання звичайного озброєння.
Водночас, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна готова допомогти сплатити танки Leopard 2, які інші країни відправляють до України: «Це, безумовно, те, що ми готові зробити».
Україна давно просить поставити їй сучасні бойові танки. Польща та Фінляндія готові відправити їй німецькі танки Leopard 2, але для цього потрібен дозвіл Німеччини, а Берлін вагається.
Німеччина пояснює небажання відправляти танки в Україну своїм минулим.
Водночас, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна готова допомогти сплатити танки Leopard 2, які інші країни відправляють до України: «Це, безумовно, те, що ми готові зробити».
Україна давно просить поставити їй сучасні бойові танки. Польща та Фінляндія готові відправити їй німецькі танки Leopard 2, але для цього потрібен дозвіл Німеччини, а Берлін вагається.
Німеччина пояснює небажання відправляти танки в Україну своїм минулим.
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