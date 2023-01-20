Нідерланди можуть розглянути можливість передачі Україні винищувачів F-16

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

«Берліну простіше буде поставити в Україну танки, якщо першими це зробить Вашингтон, — через минуле Німеччини.. Ви знаєте нашу історію, і ми трохи неохочені в цьому [постачанні військової техніки] зі зрозумілих причин», — заявив міністр економіки та проблем клімату Роберт Хабек.