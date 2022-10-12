Нідерланди та Канада розробили новий пакет військової допомоги Україні

20:59 12 жовтня Київ, Україна

Канада та Нідерланди оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Про це у середу, 12 жовтня, заявили міністри оборони обох країн.



Канада передасть Україні військову допомогу на суму 47 мільйонів доларів.



До складу нового пакету військової допомоги Канади, зокрема, входить 500 тисяч одиниць зимового військового одягу.

"Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі та бою. І ми передамо цей одяг найближчими тижнями", - сказала міністр оборони Канади Аніта Ананд перед зустріччю Рамштайн-6 у Брюсселі.

Також до пакета входять військове обладнання насамперед артилерійські снаряди, на суму 15,2 мільйона доларів, та забезпечення супутникового зв'язку (два мільйони доларів).



Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.



Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Очікується, що їх використовуватимуть у зенітних установках, які нададуть Києву інші держави.



У той самий час Оллонгрен відмовилася говорити, чи Амстердам, як це було раніше, передаватиме Києву також важке озброєння.