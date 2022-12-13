Нідерланди готові створити трибунал у Гаазі для агресора

08:49 13 грудня Київ, Україна

У Нідерландах наголосили на готовності до створення спеціального трибуналу в Гаазі для засудження російської агресії в Україні.



Про це у понеділок, 12 грудня, повідомляє Reuters.



Видання пише, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зможе взяти на себе цю справу, тому необхідно створити окрему структуру.

Він додав, що Нідерланди разом із країнами ЄС шукатимуть міжнародної підтримки та фінансування для цього.



Також прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації і заявив, що його суд справді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних із злочинами агресії, оскільки держави-члени можуть усунути "прогалини, які, як стверджується, існують".