Нідерланди дали ліцензію на мовлення російському Дождю

15:14 10 січня Київ, Україна

Російський телеканал "Дождь" отримав дозвіл на комерційне телебачення у Нідерландах, повідомляється на сайті медіарегулятора Нідерландів.



З інформації на сайті регулятора випливає, що відповідне рішення було ухвалено 22 грудня 2022 року. ЗМІ звернули на це увагу лише зараз після того, як про це повідомив кореспондент Латвійського радіо у Брюсселі Артем Конохов, пише "Медуза".



Дозвіл на мовлення під брендом "Дождя" отримала компанія TVR Studios BV, яка подала заявку ще 6 грудня, повідомляється на сайті регулятора.



Нідерландський медіарегулятор, вивчивши надані телеканалом дані, дійшов висновку, що відмовити в ліцензії згідно із законом немає можливості. Відповідно до закону, відмовити могли, якби заявники надали неправильні чи неповні дані або якщо "можна обґрунтовано очікувати, що заявник не дотримуватиметься положень закону".



Дозвіл діятиме п'ять років, він не підлягає передачі та втратить чинність відповідно до закону наприкінці терміну дії або якщо його відкликають. Це можуть зробити, серед іншого, через несплату деяких витрат, пов'язаних зі спостереженням регулятора.



Латвійське радіо припустило, що ліцензія, ймовірно, дозволить "Дождю" поширювати свої програми кабельними телевізійними мережами в усіх країнах Євросоюзу, у тому числі й у Латвії.



6 грудня Латвія позбавила "Дождь" ліцензії через низку порушень: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території росії, допущене телеведучим найменування російська армія "наша армія", можливе вираження підтримки російської армії. Також при прийнятті рішення враховувалася інформація, отримана від Служби державної безпеки, зміст якої не розголошується. Потім до неї приєдналися Литва та Естонія.