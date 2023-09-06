Нідерландські депутати: Рютте не консультувався про передачу Україні винищувачів F-16

Депутати нідерландського місцевого парламенту, які представляють вкрай ліві та праві політичні партії, офіційно заявили, що прем'єр-міністр Марк Рютте не проводив консультації з парламентаріями щодо питання про можливу передачу Україні винищувачів F-16.
За інформацією, опублікованою у виданні Euractiv.
За інформацією, опублікованою у виданні Euractiv.
Яспер ван Дейк також порушив питання, які він має намір адресувати прем'єр-міністру. Особливо він зацікавлений у тому, чи використовуватимуться F-16 на території країни-терориста, і яким чином це рішення може вплинути на ескалацію конфлікту.
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