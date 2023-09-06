Нідерландські депутати: Рютте не консультувався про передачу Україні винищувачів F-16

16:13 21 серпня Київ, Україна





За інформацією, опублікованою у виданні Euractiv. Депутати нідерландського місцевого парламенту , які представляють вкрай ліві та праві політичні партії, офіційно заявили, що прем'єр-міністр Марк Рютте не проводив консультації з парламентаріями щодо питання про можливу передачу Україні винищувачів F-16.За інформацією, опублікованою у виданні Euractiv.

"Рішення про постачання F-16 в Україну є складним і потребує попереднього обговорення у Палаті представників, особливо в умовах зміни уряду", - написав у Твіттер депутат-соціаліст Яспер ван Дейк.

Яспер ван Дейк також порушив питання, які він має намір адресувати прем'єр-міністру. Особливо він зацікавлений у тому, чи використовуватимуться F-16 на території країни-терориста, і яким чином це рішення може вплинути на ескалацію конфлікту.