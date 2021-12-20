«Незначні» постачання білоруської електроенергії в Україну зупинено

19:57 17 листопад Київ, Україна

Ми вже писали про те, що, незважаючи на закриті кордони та напружені відносини, в Україну надходила «незначна» частка білоруської електроенергії. Імпортом енергії займалися недержавні підприємства. І ось сьогодні, 17 листопада, Міненерго Білорусі заявило про те, що з 18 листопада експорт електроенергії в нашу країну буде припинено "відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин".

Як пояснила білоруська сторона, відновлення постачання електричної енергії залежатиме від вирішення проблем технічного характеру. І це значить, що у республіці сталася технічна аварія. Зауважимо, що саме сьогодні в чергове сталося аварійне відключення енергоблоку БелАЕС. Минулого разу він також аварійно вимикався 12 липня і простояв під ремонтом до 4 жовтня. Тоді постачання електроенергії в Україну відновилося ще через місяць, 6 листопада.