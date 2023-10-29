Неймовірні темпи зростання економіки США завдяки програмі "Байденоміка"

07:41 29 жовтня Київ, Україна

Всупереч або завдяки розширенню військових осередків у світі, американська економіка показує чудеса зростання. Так, попри прогнози, її зростання у ІІІ кварталі перевищило темпи зростання за ІІ квартал на 1,2% (4,9% у річному вимірі). Видання Washington Post назвало таке зростання "блокбастерним".

Ці результати перевершили очікування оглядачів та спростували зауваження скептиків, які вважали, що політика високих ставок Федерального резерву уповільнить економіку та викличе рецесію.

Президент США Джо Байден поставив зростання на заслугу своїй програмі "Байденоміка", яка передбачає значні урядові інвестиції в інфраструктуру.

"Це свідчення стійкості американських споживачів та американських працівників, які підтримує "Байденоміка" - мій план зростання економіки за рахунок зростання середнього класу", - заявив Байден.

Washington Post вважає, що "політика адміністрації стала мастилом для економіки у критичний час". Видання навело думки економістів, що інвестиції в інфраструктуру почали давати результат.

Видання New York Times зазначає, що економіка США показує кращі результати, ніж інші провідні економіки, а також пов'язує це з активними бюджетними видатками США, а також тим, що на економіку США менше вплинула російська війна проти України, від якої більше постраждала Європа.

Деякі оглядачі все ж таки припускають, що прискорення економічного зростання не триватиме довго, через зменшення заощаджень та завершення пільгового періоду виплат за боргами за навчання.

Нагадаємо, в Україні Нацбанк покращив прогнози щодо інфляції та ВВП через високу адаптивність бізнесу та населення до військових умов, а також рекордних урожаїв.

Тим часом економіка росії перейшла на військові рейки. МВФ очікує скорочення зростання ВВП наступного року вдвічі – до 1,1%.