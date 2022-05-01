Невакцинованих людей не пускатимуть в музеї Ватикану

Щоб не допустити поширення коронавірусу, в музеї Ватикану з 6 серпня будуть пускати тільки за COVID-сертифікатами.
Про це повідомляє пресслужба музеїв Ватикану.
При цьому наголошується, що співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.
Коронавірус у Ватикані
- Населення в Ватикані складає всього 1 тисячу осіб.
- З них за весь час пандемії підхопили COVID-19 - 27 осіб. Всі вони одужали.
- Ніяких смертей або активного випадку захворювання також не зафіксували.
- Перший випадок захворювання на коронавірус там зафіксували 6 березня 2020 року.
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