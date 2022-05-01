Невакцинованих людей не пускатимуть в музеї Ватикану

18:51 30 липня Київ, Україна

Щоб не допустити поширення коронавірусу, в музеї Ватикану з 6 серпня будуть пускати тільки за COVID-сертифікатами.

Про це повідомляє пресслужба музеїв Ватикану.

"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ до музеїв Ватикану і всіх пов'язаних з ними зон буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про щеплення від COVID - 19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

"Ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах. Тому вони превалюють над звичайними умовами", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус у Ватикані