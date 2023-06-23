Нетаньяху пояснив, чому Ізраїль не дає Україні зброю

15:27 23 червня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post пояснив, чому Ізраїль не може надати Україні зброю для боротьби з росією. За його словами, зброя, надана Україні, може потрапити до Ірану, і згодом її можуть використати проти самого Ізраїлю.

"Я думаю, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої із західних країн, які допомагають Україні. По-перше, у нас є близький військовий кордон із росією. Наші пілоти літають поруч із російськими у небі Сирії, і я вважаю, що важливо, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану розміститися військовими силами на нашому північному кордоні", - сказав Нетаньяху.

За його словами, в Ізраїлі стурбовані тим, що будь-які системи, які нададуть Україні, будуть використані проти них.

"Оскільки вони можуть потрапити до рук Ірану і використати проти нас. І, до речі, це не тільки теоретична можливість. Так сталося із західною протитанковою зброєю, яку ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Тож тут треба бути дуже обережними", - заявив глава ізраїльського уряду.

Нетаньяху додав, що Ізраїлю "надзвичайно шкода, що в Україні відбувається така трагедія". Йдеться про незліченну втрату людських життів. І в Ізраїлі хотіли б, щоб це скінчилося.

"І я вважаю, що ми також перебуваємо в особливій ситуації, коли ми можемо опинитися в майбутньому в змозі допомогти покінчити з цим конфліктом. Я не впевнений, що це станеться. Це може бути цілком гіпотетично, але це може статися", – сказав прем'єр.

Він також заявив, що збалансована поведінка Ізраїлю є правильною, оскільки потрібно бути дуже розсудливими у міжнародних справах.