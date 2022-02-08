Нетаньяху підбив підсумки 11-денної ескалації з радикалами ХАМАС

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху в перший день припинення вогню заявив, що Ізраїль за 11 днів військового конфлікту завдав великої шкоди радикалам з Сектора Гази.
За його словами, за час операції в Секторі Гази знищили понад 200 терористів.
Ізраїльський прем'єр подякував світовій спільноті за підтримку, зокрема, президенту США Джо Байдену, з яким він провів шість розмов за кілька днів.
Як повідомлялося, напередодні ввечері Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив одностороннє припинення вогню. Рух ХАМАС погодився на перемир'я. Угода про перемир'я набула чинності о 2:00 ночі. Поки порушень не зафіксовано.
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