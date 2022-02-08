Нетаньяху підбив підсумки 11-денної ескалації з радикалами ХАМАС

14:00 21 травень Київ, Україна

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху в перший день припинення вогню заявив, що Ізраїль за 11 днів військового конфлікту завдав великої шкоди радикалам з Сектора Гази.

«11 днів найпотужніших ударів по радикалах Сектора Гази змінили баланс сил і правила гри... Ізраїль зруйнував кілометри тунелів ХАМАС , бункери, командні пункти. Терористам більше ніде ховатися», - заявив він.

За його словами, за час операції в Секторі Гази знищили понад 200 терористів.

«Ми зробили те, що не робила жодна армія в світі... Ми відкинули ХАМАС на роки назад», - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр подякував світовій спільноті за підтримку, зокрема, президенту США Джо Байдену, з яким він провів шість розмов за кілька днів.

«Зараз Держава Ізраїль сильна як ніколи», - підкреслив Нетаньяху.

Як повідомлялося, напередодні ввечері Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив одностороннє припинення вогню. Рух ХАМАС погодився на перемир'я. Угода про перемир'я набула чинності о 2:00 ночі. Поки порушень не зафіксовано.