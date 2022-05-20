Нетаньяху першим випробує вакцину від COVID-19

З 20 грудня в Ізраїлі почнеться перший етап вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.
Про це пише видання Israel Info.
Зазначено, що на цьому етапі вакцину від коронавірусу отримає персонал лікарень і будинків для людей похилого віку.
Під перший етап вакцинації також потрапляють працівники психлікарень і жителі будинків для людей похилого віку, студенти-медики, які працюють в лікарнях, рятувальники, співробітники швидкої допомоги.
Відзначається, що решта населення Ізраїлю буде вакцинована від коронавірусу на другому етапі. Спочатку вакцину отримають групи ризику, потім вчителі, соцпрацівники, а також співробітники в'язниць і ув'язнені.
Після них вакцину отримають військові і силовики, а вже потім вакцинація торкнеться всіх інших.
Також в країні вирішили не вакцинувати дітей і підлітків у віці до 16 років, які видужали від коронавірусу, вагітних і жінок, які годують дітей грудьми. Не будуть вакцинувати і людей з сильною алергією на щеплення.
Підкреслимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на сторінці в Facebook написав, що вакцинується від коронавірусу увечері 19 грудня. Він хоче вакцинуватися від коронавірусу першим, щоб стати прикладом для інших.
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