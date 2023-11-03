Нетаньяху: перемир'я з ХАМАС можливе за умови звільнення заручників

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що можливість тимчасового призупинення боїв із угрупованням ХАМАС розглядається лише за умови, що бойовики погодяться на звільнення всіх ізраїльських заручників.
Він наголосив, що Ізраїль наполягає на негайному звільненні своїх громадян, і тимчасове припинення вогню не розглядатиметься, якщо це не передбачає повернення заручників.
Прем'єр також наголосив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить активні дії на всіх фронтах повною мірою.
Прем'єр також наголосив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить активні дії на всіх фронтах повною мірою.
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