Нетаньяху: перемир'я з ХАМАС можливе за умови звільнення заручників

18:27 03 листопада Київ, Україна

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що можливість тимчасового призупинення боїв із угрупованням ХАМАС розглядається лише за умови, що бойовики погодяться на звільнення всіх ізраїльських заручників.

"Не буде припинення вогню з ХАМАС, поки бойовики не звільнять понад 240 ізраїльських заручників", - наголосив Нетаньяху.

Він наголосив, що Ізраїль наполягає на негайному звільненні своїх громадян, і тимчасове припинення вогню не розглядатиметься, якщо це не передбачає повернення заручників.



Прем'єр також наголосив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить активні дії на всіх фронтах повною мірою.