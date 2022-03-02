"Немає війні!": росіяни знайшли спосіб висловити незгоду з Путіним

19:48 02 березень Київ, Україна

Протести проти війни заборонені у Росії. Але люди знайшли спосіб висловити незгоду з Путіним На вулицях по всій країні — графіті, листівки та наклейки, що засуджують вторгнення.

У Росії тривають мирні протестні акції проти війни в Україні — навіть за умов їхньої фактичної заборони. З 24 лютого затримано близько семи тисяч людей, учасників переслідують навіть за одиночні пікети, їм загрожують багатотисячні штрафи та кримінальні справи, але росіяни продовжують у різних формах висловлювати свою незгоду із Володимиром Путіним.

"З початку війни у багатьох російських містах на стовпах, біля під'їздів та в переходах з'явилися протестні наклейки, написи та листівки. Їх швидко зривають або зафарбовують комунальні служби, але дехто висить добу, або хоча б кілька годин", - пише Медуза