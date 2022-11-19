Немає доказів, що росія готує напад на країни НАТО - Столтенберг

16:14 16 листопада Київ, Україна





Про це заявив генсек НАТО Єнс



За його словами, падіння ракет у Польщі сталося паралельно із масованою атакою рф на Україну. У Північноатлантичного альянсу немає доказів того, що росія готує напад на країни НАТО , проте відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на рф.Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг За його словами, падіння ракет у Польщі сталося паралельно із масованою атакою рф на Україну.



"Розслідування цього випадку відбувається зараз і нам потрібно дочекатися його результатів, але зараз немає жодних показників, що це був плановий напад і немає доказів того, що росія готує напад на країни НАТО", - сказав Столтенберг.



Генсек НАТО зазначив, що в результаті проведеного аналізу Альянс розглядає можливість того, що ракета української ППО могла потрапити на територію Польщі.



"Хочу бути чітким, це не вина України, якщо це справді були ракети ППО. Росія несе повну відповідальність за такі нещасні випадки, адже сама росія продовжує війну на території України", - сказав він.



Столтенберг наголосив, що сьогодні буде зустріч контактної групи з оборони України, на якій буде обговорено та скоординовано допомогу, яку НАТО, країни-учасниці та союзники надаватимуть Україні.



"Зараз ми нарощуємо і мобілізуємо додаткову допомогу, коли йдеться про різні системи протиракетної оборони та системи, які можуть протидіяти безпілотникам. Тому йдеться також про допомогу ракетами, які можуть збивати балістичні та крилаті ракети росії", - сказав він.