"Немає такої вакцини, яка може виправити вже завдану шкоду" - Генсек ООН

Наслідки пандемії COVID-19 можуть принести світу найсильніший за останні 80 років економічний і соціальний спад.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, під час виступу на форумі Нобелівської премії.
Глава ООН зазначив, що "причиною такої ситуації стала вже наявна нерівність і несправедливий устрій суспільства", які лише виявила пандемія.
Гутерріш заявив, що відповідь країн на пандемію не була скоординована, цю ситуацію необхідно виправити при розподілі вакцини від коронавірусу.
Гутерріш заявив, що відповідь країн на пандемію не була скоординована, цю ситуацію необхідно виправити при розподілі вакцини від коронавірусу.
Він нагадав, що "з самого початку Всесвітня організація охорони здоров'я надавала фактичну інформацію і забезпечувала наукове керівництво, яке повинно було стати основою для скоординованих глобальних дій".
На закінчення він додав.
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