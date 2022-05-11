"Немає такої вакцини, яка може виправити вже завдану шкоду" - Генсек ООН

19:48 11 грудня Київ, Україна

Наслідки пандемії COVID-19 можуть принести світу найсильніший за останні 80 років економічний і соціальний спад.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, під час виступу на форумі Нобелівської премії.

"Соціальний і економічний збиток від пандемії величезний і продовжує зростати, - зазначив він. - Немає такої вакцини, яка могла б виправити вже завдану шкоду". "Ми стоїмо перед обличчям сильної глобальної рецесії за вісім десятиліть, - попередив Гутерріш. - Зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду".

Глава ООН зазначив, що "причиною такої ситуації стала вже наявна нерівність і несправедливий устрій суспільства", які лише виявила пандемія.



Гутерріш заявив, що відповідь країн на пандемію не була скоординована, цю ситуацію необхідно виправити при розподілі вакцини від коронавірусу.

"Пандемія стала небувалою кризою, в якій світ зіткнувся із загальним ворогом. На жаль, уряди не виробили спільної відповіді на цю глобальну загрозу", - сказав генсек.

Він нагадав, що "з самого початку Всесвітня організація охорони здоров'я надавала фактичну інформацію і забезпечувала наукове керівництво, яке повинно було стати основою для скоординованих глобальних дій".

"Але реакція була фрагментарною і хаотичною. Країни, регіони і навіть міста конкурували один з одним за постачання предметів першої необхідності і передових медичних працівників", - констатував Гутерріш.

На закінчення він додав.