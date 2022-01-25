"Ні – війні Путіна в Україні": у США пройшли акції протесту

16:40 25 січень Київ, Україна

Мітингувальники закликали Москву зупинити агресію проти України. Представники різних громадських організацій зібралися під стінами російського посольства у Вашингтоні. Вони вимагали зупинити подальше російське вторгнення.

"Ні – війні Путіна в Україні!" - такими були написи на плакатах протестувальників поблизу посольства РФ в американській столиці.

"Ми тут, щоб показати росіянам, що США підтримують Україну, американські громадяни та ветерани підтримують Україну. Але я сумніваюся, що щось може вплинути на росіян, окрім рішення Володимира Путіна особисто, - поділився Роман Фонтана, ветеран бойових дій американської морської піхоти.

Люди стояли по обидва боки дороги: навпроти центрального входу до посольства Росії та з боку площі Бориса Нємцова.



Влада американської столиці назвала площу на честь убитого російського опозиціонера у 2018 році.



Активісти тримали плакати та українські прапори, вигукували гасла, привертаючи увагу автомобілістів, що проїжджали повз. Як стверджують організатори, ціль мітингу – не лише висловити протест діям Москви, а й привернути увагу звичайних американців до подій в Україні.

"Незважаючи на те, що ми українські американці, у нас у всіх – українські душі. І ми прийшли сюди, щоб підтримати мільйони українців у всьому світі, які вважають Україну своєю батьківщиною. І я тут, щоби боротися за цю батьківщину. Тому що у нас лише одна Україна, батьківщина лише одна. І якщо ми за неї не боротимемося, то ніхто не буде", - розповіла Люсіль Ганна Ірка, учасниця акції.

Загалом акція тривала дві години, до неї приєдналися кілька десятків людей. Крім українських активістів були присутні вихідці з Молдови, Росії, Грузії та інших країн.

"Якщо не зупинити зараз, це буде дуже погано не лише для України, а також для Грузії та всієї Європи теж. Допомогти Україні негайно ввести санкції, допомогти зброєю", - розповідає учасник акції, американець грузинського походження Картлос Канкадзе.

Окрім Вашингтона, протягом вихідних аналогічні акції пройшли у Нью-Йорку та Філадельфії. Активісти стверджують, що планують організовувати такі протести і надалі, доки існує загроза ескалації російської агресії в Україні.