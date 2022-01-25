"Ні – війні Путіна в Україні": у США пройшли акції протесту

Мітингувальники закликали Москву зупинити агресію проти України. Представники різних громадських організацій зібралися під стінами російського посольства у Вашингтоні. Вони вимагали зупинити подальше російське вторгнення.
Люди стояли по обидва боки дороги: навпроти центрального входу до посольства Росії та з боку площі Бориса Нємцова.
Влада американської столиці назвала площу на честь убитого російського опозиціонера у 2018 році.
Активісти тримали плакати та українські прапори, вигукували гасла, привертаючи увагу автомобілістів, що проїжджали повз. Як стверджують організатори, ціль мітингу – не лише висловити протест діям Москви, а й привернути увагу звичайних американців до подій в Україні.
Влада американської столиці назвала площу на честь убитого російського опозиціонера у 2018 році.
Активісти тримали плакати та українські прапори, вигукували гасла, привертаючи увагу автомобілістів, що проїжджали повз. Як стверджують організатори, ціль мітингу – не лише висловити протест діям Москви, а й привернути увагу звичайних американців до подій в Україні.
Загалом акція тривала дві години, до неї приєдналися кілька десятків людей. Крім українських активістів були присутні вихідці з Молдови, Росії, Грузії та інших країн.
Окрім Вашингтона, протягом вихідних аналогічні акції пройшли у Нью-Йорку та Філадельфії. Активісти стверджують, що планують організовувати такі протести і надалі, доки існує загроза ескалації російської агресії в Україні.
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