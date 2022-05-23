"Незгодних" з владою Лукашенка занесли в єдину базу протестувальників

10:58 21 грудня Киев, Украина

Створена співробітниками МВС Білорусі єдина база містить детальну інформацію про всіх учасників протестного руху, включаючи їхню стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

Про це повідомили 20 грудня в ефірі "Білорусь 1".



"Після подій 9 серпня в Міністерстві внутрішніх справ було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці, яка б дозволяла нам враховувати інформацію про цих осіб, які були затримані або ідентифіковані при проведенні несанкціонованих масових заходів, і надалі використовувати цю інформацію для роботи", - заявив начальник управління охорони правопорядку і профілактики міліції громадської безпеки ГУВС Мінського міськвиконкому Олександр Купченя.



"Людина проживає в місті Брест, там брала участь в несанкціонованих масових заходах, і через місяць вона прибуває в місто Мінськ для участі в таких заходах в місті Мінськ. Ми її тут затримуємо, перевіряємо по базі даних і встановлюємо, що раніше ця людина вже затримувалася в місті Брест і вже брала участь в таких заходах. Таким чином, ця людина бере участь повторно, це має істотне значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення в суді", - повідомив він.



За словами Купчені, оперативно-ситуаційний штаб в Мінську працює цілодобово: "Всі наші громадські місця, основні площі, основні точки, де проходили, мали місце несанкціоновані масові заходи, вони у нас в тому числі на відеостінах (в сюжеті показали екрани з записами з камер спостереження. - прим. ред.), ми їх цілодобово моніторимо".



На телеканалі повідомили, що в єдиній інформаційній системі - учасники акцій, користувачі чатів, адміни телеграм-каналів. У базі вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

"Главою держави була поставлена задача, коли мене призначали на посаду, про відновлення громадського порядку в Республіці Білорусь. З технічної точки зору, звичайно, ми вже здійснили величезний поштовх, можна сказати ривок, який дозволяє цих громадян встановлювати і надалі здійснювати всі заходи щодо правових норм покарання згідно з адміністративним кодексом", - заявив перший заступник глави МВС - начальник міліції громадської безпеки Юрій Назаренко.

"На сьогодні в МВС виділяють три основні моменти в роботі з єдиною інформаційною системою: контроль (це питання про заходи реагування щодо як конкретної людини, так і групи, об'єднаної за одним або кількома ознаками); облік (соціальний портрет картотеки); статистика (система може в автоматичному режимі готувати звіти про учасників заворушень)", - повідомили в сюжеті.