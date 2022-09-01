Незважаючи на війну в Україні, WizzAir відновить рейси до москви

09:20 10 серпня Київ, Україна

Угорська авіакомпанія WizzAir з жовтня планує відновити польоти з Абу-Дабі до москви, незважаючи на дедалі більшу кількість убитих громадян України у повномасштабній війні росії, яка не була спровокована.



Про це повідомляє Sky News.



Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник тимчасово зупинив усі рейси до росії через вторгнення в Україну в лютому.



Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.



WizzAir, яка в жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що тимчасово зупинила всі рейси до росії.



Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до росії після вторгнення в Україну.