Незважаючи на обіцянку піти, Burger King продовжує працювати в росії

12:28 03 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС.



Компанія Restaurant Brands International (RBI), якій належить 15% франчайзингового бізнесу фаст-фуду в росії, повідомила, що "поки що немає нових оголошень, якими можна було б поділитися" з приводу її виходу.



У березні 2022 року компанія повідомила, що розпочала процес виходу з росії. Критики звинуватили RBI у "підтримці режиму путіна" через те, що вона не відмовилася від своєї частки у російському бізнесі.



RBI послалася на складну франчайзингову угоду як причину труднощів у спробі залишити країну. Ця угода є спільним підприємством із трьома іншими партнерами для близько 800 ресторанів.



Президент RBI Девід Шир у березні 2022 року заявив, що головний оператор Burger King у росії "відмовився" закривати торгові точки після перших нападів на Україну.



Водночас він додав, що компанія "почала процес" продажу своїх 15% частки власності, і що це займе "певний час".



Відповідаючи на питання про прогрес щодо виходу з ринку росії через 18 місяців після обіцянки, представник канадсько-американської компанії сказав, що фірма не має оновлень.



Представник RBI заявив, що компанія відмовляється від нових інвестицій та підтримки ланцюжка поставок і не отримувала жодного прибутку від Burger King у росії з початку 2022 року.



Член групи дослідників Єльського університету, які відстежують дії компаній у відповідь на війну в Україні, Стівен Тіан стверджував, що використання франчайзингових угод як "виправдання" було "зручною димовою завісою". Він зазначив, що таким компаніям, як Starbucks, вдалося розірвати свою угоду в країні і вийти. Американська компанія Burger King , як і раніше, працює в росії, незважаючи на те, що власник бренду пообіцяв піти більше року тому.Про це повідомляє ВВС.Компанія Restaurant Brands International (RBI), якій належить 15% франчайзингового бізнесу фаст-фуду в росії, повідомила, що "поки що немає нових оголошень, якими можна було б поділитися" з приводу її виходу.У березні 2022 року компанія повідомила, що розпочала процес виходу з росії. Критики звинуватили RBI у "підтримці режиму путіна" через те, що вона не відмовилася від своєї частки у російському бізнесі.RBI послалася на складну франчайзингову угоду як причину труднощів у спробі залишити країну. Ця угода є спільним підприємством із трьома іншими партнерами для близько 800 ресторанів.Президент RBI Девід Шир у березні 2022 року заявив, що головний оператор Burger King у росії "відмовився" закривати торгові точки після перших нападів на Україну.Водночас він додав, що компанія "почала процес" продажу своїх 15% частки власності, і що це займе "певний час".Відповідаючи на питання про прогрес щодо виходу з ринку росії через 18 місяців після обіцянки, представник канадсько-американської компанії сказав, що фірма не має оновлень.Представник RBI заявив, що компанія відмовляється від нових інвестицій та підтримки ланцюжка поставок і не отримувала жодного прибутку від Burger King у росії з початку 2022 року.Член групи дослідників Єльського університету, які відстежують дії компаній у відповідь на війну в Україні, Стівен Тіан стверджував, що використання франчайзингових угод як "виправдання" було "зручною димовою завісою". Він зазначив, що таким компаніям, як Starbucks, вдалося розірвати свою угоду в країні і вийти.

"Сказати, що вони [RBI] хочуть піти, але потім зволікати - це не те, що фактично залишити росію. І продовжуючи вести бізнес у росії через 18 місяців після вторгнення путіна в Україну, вони підтримують режим путіна", - сказав Тіан.

Засновник агентства Moral Rating Agency, який проводить кампанії проти компаній, що ведуть бізнес у росії, Марк Діксон закликав RBI розкрити, які конкретні дії вони зробили при спробах залишити росію.