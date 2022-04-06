Незважаючи на конфлікт, Цукерберг визнав перемогу Байдена

15:19 13 листопада Київ, Україна





У той час, як США "зависли" - без перемоги Джозефа Байдена , але і без поразки Дональда Трампа, гендиректор Facebook Марк Цукерберг публічно визнав Байдена переможцем на виборах президента.

Відзначається, що Цукерберг, у якого натягнуті відносини з Байденом, висловив надію, що їм вдасться знайти способи працювати разом.

"Я вважаю, що результат виборів уже є очевидним: Джо Байден буде нашим наступним президентом. Люди, які вимагають перерахунку голосів, мають на це право, але я думаю, що це абсолютно марно", - сказав бізнесмен під час виступу перед співробітниками Facebook.

Як зазначає видання, головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг і дружина Цукерберга Прісцилла Чан вже давно публічно привітали Байдена і майбутнього віцепрезидента Камалу Харріс з перемогою на виборах. Цукерберг же мовчав.



Цукерберга після звернення запитали, як він планує працювати з новою адміністрацією з урахуванням того, що Байден і його соратники "не люблять Facebook". Політик в січневому інтерв'ю The New York Times називав Цукерберга і його компанію "реальною проблемою".