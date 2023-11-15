Непал заборонив TikTok через поширення непристойного контенту

07:01 15 листопада Київ, Україна

Уряд Непалу ухвалив рішення про заборону китайської програми TikTok через те, що вона поширювала непристойний контент і порушувала "соціальну гармонію" в країні.

Про це 13 листопада повідомили видання Reuters та Associated Press.



За повідомленнями місцевих медіа, за останні чотири роки в Непалі зареєстрували понад 1600 випадків кіберзлочинів, пов'язаних із TikTok.



Міністр зв'язку та інформаційних технологій Непалу Рекха Шарма заявив, що рішення про заборону TikTok було ухвалено на засіданні кабінету міністрів, голова Телекомунікаційного управління Непалу Пурушоттам Ханал заявив, що інтернет-провайдерів попросили закрити програму.

"Дехто вже закрили, а інші зроблять це пізніше сьогодні", - додав він.

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що роботу TikTok необхідно регулювати, адже додаток порушував "соціальну згоду та доброзичливість" у країні.



Також для забезпечення підзвітності соціальних мереж уряд Непалу зобов'язав компанії зареєструватися та відкрити офіс зв'язку в Непалі, а також сплачувати податки.



Водночас опозиція розкритикувала цей крок.

"В інших соціальних мережах також є багато небажаних матеріалів. Що необхідно зробити, так це регулювати, а не обмежувати їх", - сказав Прадіп Г'явалі, колишній міністр закордонних справ та один із лідерів Комуністичної партії Непалу.