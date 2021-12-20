Непал заблокував індійські телеканали

головного політичного радника глави непальського уряду.

у четвер, 9 липня 2020 року, відключив усі новинні канали індійського кабельного телебачення в країні. Про це в п'ятницю повідомила місцева газета з посиланням на заяву Бішной ріалу,

Як в ньому йдеться, повідомлення та коментарі індійських ЗМІ, "спрямовані проти уряду і прем'єр-міністра Непалу, вкрай небажані і тому заслуговують на осуд". "Подібні дії завдають шкоди віковим дружнім зв'язкам між нашими двома країнами і народами", - зазначив радник, додавши, що ЗМІ Індії "повинні поважати уряд Непалу, його суверенітет і національну незалежність".

У четвер посол Непалу в Нью-Делі Ніламбар Ачарья заявив протест МЗС Індії з приводу, як він стверджував, необ'єктивного висвітлення деякими індійськими телеканалами діяльності непальського прем'єра Кхадгі Прасада Шарма Олі і його уряду.

Індійсько-непальські відносини ускладнилися після того, як в червні влада Непалу офіційно затвердили нову карту країни з включенням в неї району Пітхораґарх в індійському штаті Уттаракханд. В Індії це розцінили як удар по зв'язках з Непалом і двосторонньому діалогу з прикордонних питань.