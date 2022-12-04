Неоголошений візит шойгу до білорусі. Про що домовляються?

Міністр оборони росії сергій шойгу терміново прилетів до мінська. Російський чиновник провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком та своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Про це повідомляє провладне інформагентство БЕЛТА у суботу, 3 грудня.
Шойгу з лукашенком обговорили «бойову підготовку та злагодження, захист територіальної цілісності та неготовність до переговорів».
Формальний глава рб заявив, що ні москва, ні мінськ нібито "війни не хотіли і не хочемо". За його словами, білорусь та росія - це "як єдине угруповання, єдина армія сьогодні".
Він також звинуватив Україну та Захід у "бажанні продовжувати війну" і заявив, що "тоді спеціальна операція не припиниться".
Зазначимо, що візит шойгу до білорусі у суботу не було анонсовано заздалегідь.
Також відомо, що глава міноборони росії за годину після свого прибуття підписав зміни до документа про регіональну безпеку з рб. Зокрема, після повідомлення про приліт шойгу до рб, офіційний аккаунт міноборони рб повідомив, що Хренін та шойгу підписали протокол про внесення змін до Угоди між рб та рф про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
Підписання документів відбулося не в будівлі міністерства оборони чи іншого відомства, а прямо на аеродромі у Мачулищах. Після підписання документів до мінська вирушив і лукашенко для зустрічі із шойгу.
Як ми вже повідомляли, лукашенко та президент росії володимир путін під час телефонної розмови домовилися про нову зустріч у грудні.
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