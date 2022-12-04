Неоголошений візит шойгу до білорусі. Про що домовляються?

10:04 04 грудня Київ, Україна

Міністр оборони росії сергій шойгу терміново прилетів до мінська. Російський чиновник провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком та своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Про це повідомляє провладне інформагентство БЕЛТА у суботу, 3 грудня.

Шойгу з лукашенком обговорили «бойову підготовку та злагодження, захист територіальної цілісності та неготовність до переговорів».

Формальний глава рб заявив, що ні москва, ні мінськ нібито "війни не хотіли і не хочемо". За його словами, білорусь та росія - це "як єдине угруповання, єдина армія сьогодні".

"Я не збираюся тут нікого лякати. Ви тим більше. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, незважаючи на те, як на це дивляться через океан, і росія, і білорусь до цього готові. Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то там поляка чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право. Поки, наприклад, я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи домовлятися", - заявив лукашенко.

Він також звинуватив Україну та Захід у "бажанні продовжувати війну" і заявив, що "тоді спеціальна операція не припиниться".

Зазначимо, що візит шойгу до білорусі у суботу не було анонсовано заздалегідь.

Також відомо, що глава міноборони росії за годину після свого прибуття підписав зміни до документа про регіональну безпеку з рб. Зокрема, після повідомлення про приліт шойгу до рб, офіційний аккаунт міноборони рб повідомив, що Хренін та шойгу підписали протокол про внесення змін до Угоди між рб та рф про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Підписання документів відбулося не в будівлі міністерства оборони чи іншого відомства, а прямо на аеродромі у Мачулищах. Після підписання документів до мінська вирушив і лукашенко для зустрічі із шойгу.

Як ми вже повідомляли, лукашенко та президент росії володимир путін під час телефонної розмови домовилися про нову зустріч у грудні.