Німецького чиновника зі сфери кібербезпеки можуть усунути через зв'язки з росією

10:50 10 жовтня Київ, Україна

Керівника Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Німеччини Арне Шенбома можуть зняти з посади через його ймовірні зв'язки зі спецслужбами росії.



Про це повідомляє Bild.



"Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер хоче замінити президента Федерального управління інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбома", - йдеться у повідомленні.



Про це журналісти дізналися від джерел, близьких до міністерства.



"Розглядається, як можна досягти швидкої зміни президента. Заплановану на четвер спільну пресконференцію Фазер і Шенбома буде скасовано", - розповів один із співрозмовників видання.



Раніше телеканал ZDF оприлюднив розслідування, згідно з яким Шенбом може перебувати в контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами. Видання пише, що Шенбом заборонив своїм співробітникам брати участь у заходах цієї асоціації. Незважаючи на це, він особисто відвідав зустріч до річниці заснування клубу та виступив там із промовою.



Ситуація ускладнюється тим, що через особливості німецького законодавства чиновника не можуть звільнити, отже, швидше за все, його переведуть на іншу посаду.