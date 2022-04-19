Німецький розробник ПО SAP, серед клієнтів якого «Газпром», «Лукойл» та РЖД, йде з РФ

Найбільший німецький розробник програмного забезпечення (ПЗ) SAP оголосив, що повністю припинить роботу в Росії на тлі війни в Україні. Раніше компанія зупинила продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі.
SAP збирається відмовитися від обслуговування та підтримки локальних продуктів у Росії.
Крім того, компанія заявила, що закриває всі хмарні операції у Росії. Російським користувачам хмарних сервісів, які не перебувають під санкціями, у SAP запропонували вивантажити дані, видалити або перенести їх на іноземні сервери. При цьому навіть якщо клієнти виберуть останній варіант, компанія припинить роботу з ними після закінчення терміну передплати.
SAP розробляє програмні продукти, призначені насамперед великих корпоративних замовників. Серед великих клієнтів SAP у Росії «Газпром», «Лукойл», РЗ та «Росатом».
Після вторгнення Росії в Україну понад 750 іноземних компаній оголосили про зупинення або повне припинення роботи на російському ринку.
SAP збирається відмовитися від обслуговування та підтримки локальних продуктів у Росії.
Крім того, компанія заявила, що закриває всі хмарні операції у Росії. Російським користувачам хмарних сервісів, які не перебувають під санкціями, у SAP запропонували вивантажити дані, видалити або перенести їх на іноземні сервери. При цьому навіть якщо клієнти виберуть останній варіант, компанія припинить роботу з ними після закінчення терміну передплати.
SAP розробляє програмні продукти, призначені насамперед великих корпоративних замовників. Серед великих клієнтів SAP у Росії «Газпром», «Лукойл», РЗ та «Росатом».
Після вторгнення Росії в Україну понад 750 іноземних компаній оголосили про зупинення або повне припинення роботи на російському ринку.
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