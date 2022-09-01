Німецький виробник кави Tchibo пішов з росії

09:48 12 серпня Київ, Україна

Німецька компанія Tchibo GmbH, яка є четвертим виробником кави у світі, позбавилася російського бізнесу. Російська дочірня компанія перейшла під керування місцевого менеджменту.

Tchibo випускала каву на фабриці в Нижегородській області та привозила до росії частину продукції з іноземних майданчиків Tchibo.

До кінця 2022 року на прилавки надходитиме кава під брендами Tchibo та Davidoff, після їх замінять на нові. Крім цього, новим власникам належить вирішити питання з логістикою, що дорожчає, а також вкласти в бізнес суттєві інвестиції.



Путін нещодавно закликав переходити на «іван-чай» — мабуть, він і стане заміною ранковому напою, що бадьорить.