Німецький експорт до росії різко скоротився

15:15 31 січня Київ, Україна

До осені минулого року німецький експорт в росію впав більш ніж на 50% порівняно з 2022, але імпорт із росії скоротився менш різко, незважаючи на припинення поставок викопного палива.



Про це свідчать дані німецького уряду, пише Euractiv.



Згідно з документом, німецький експорт до росії був майже на 60% нижчим у жовтні 2022 року порівняно з жовтнем 2021 року. У той самий час, імпорт з цієї країни впав лише приблизно на 49%, незважаючи на масштабні зусилля, спрямовані на відмову від імпорту російського викопного палива.

"Торгівля з росією значно ослабла з початку російської агресивної війни проти України", - йдеться у письмовій відповіді уряду Німеччини на депутатський запит, опублікований у понеділок.

У документі додається, що неможливо точно визначити, наскільки скорочення німецько-російської торгівлі є наслідком війни, а наскільки - наслідком санкцій ЄС, введених проти москви.