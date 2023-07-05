Німецькі компанії лідирують у Євросоюзі щодо внесків до російської скарбниці - Bild

11:07 05 липня Київ, Україна

Минулого року німецькі організації внесли до російської скарбниці набагато більше коштів, ніж компанії з решти країн Європейського Союзу.



Цю інформацію було опубліковано у виданні Bild.



До початку російського вторгнення в Україну, у росії функціонувало 371 німецьке підприємство. В цей час це число скоротилося, проте, як і раніше, залишається значним - в росії продовжують працювати 262 компанії з Німеччини.



У 2022 році вони перерахували до російського бюджету рекордну суму в розмірі 402 мільйонів доларів як податкові платежі. Цей показник є найвищим серед усіх країн Європейського Союзу, перевищуючи розмір податкових відрахувань навіть з боку американських компаній.



Багато німецьких компаній покинули росію після початку повномасштабної війни проти України, включаючи такі відомі бренди, як Siemens, Daimler та Wella.



Тим не менш, такі великі компанії, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші, продовжують успішно функціонувати на російському ринку та здійснювати податкові виплати до бюджету країни-агресора. Деякі з німецьких компаній скористалися відходом конкурентів і змогли збільшити свої обсяги продажів.