Німецькі газові сховища заповнені на 90% - ЗМІ

09:37 20 вересня Київ, Україна

Незважаючи на повну зупинку "Північного потоку", Німеччина заповнила свої газові сховища на 90%.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.



Згідно з планами уряду, до 1 листопада сховища потрібно заповнити не менш як на 95%. Ці обсяги приблизно відповідають стандартним обсягам споживання на січень-лютий.



Як відомо, з початку вересня "Газпром" повністю зупинив "Північний потік". З цього моменту Німеччина отримує весь газ через трубопроводи з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, а ближче до кінця року на північному узбережжі розпочнуть роботу перші два ЗПГ-термінали. Як повідомлялося, Берлін домовляється про постачання з ОАЕ, Катаром та африканськими країнами.



Загалом у ЄС рівень заповненості сховищ становить у середньому 86% та випереджає графік, згідно з яким потрібно було досягти 80% до 1 листопада.