Німецька компанія Siemens більше не обслуговує російські потяги

Швидкісний поїзд Сапсан більше не обслуговуватиме концерн Siemens.
Припинення сервісних контрактів з РЖД пов'язані з повним згортанням діяльності підприємства у Росії.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Ремонт та обслуговування поїздів можна буде проводити силами російських структур. Але на думку російських експертів, серйозною проблемою стане забезпечення комплектуючими. Рішення знайдуть, ймовірно, у розбиранні частини парку на запчастини, як це відбувається з літаками.
Зараз в експлуатації РЖД є 16 "Сапсанів". На думку глави "Союзу пасажирів" Кирила Янкова, якщо сервісне обслуговування цих поїздів теоретично можна буде віддати до рук російських підприємств, все одно залишиться дефіцит запчастин.
Тому кількість "Сапсанів" на ходу зменшуватиметься – запчастини з старіших поїздів будуть використовувати на нових.
Також Siemens виробляв у Росії потяги "Ластівка" – спільно з машинобудівною компанією "Сінара – Транспортні машини". Таких поїздів зараз близько 260.
Хоча проблем із запчастинами для них буде менше, але деякі комплектуючі – наприклад, тягові системи та системи керування – привозили з Німеччини.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Ремонт та обслуговування поїздів можна буде проводити силами російських структур. Але на думку російських експертів, серйозною проблемою стане забезпечення комплектуючими. Рішення знайдуть, ймовірно, у розбиранні частини парку на запчастини, як це відбувається з літаками.
Зараз в експлуатації РЖД є 16 "Сапсанів". На думку глави "Союзу пасажирів" Кирила Янкова, якщо сервісне обслуговування цих поїздів теоретично можна буде віддати до рук російських підприємств, все одно залишиться дефіцит запчастин.
Тому кількість "Сапсанів" на ходу зменшуватиметься – запчастини з старіших поїздів будуть використовувати на нових.
Також Siemens виробляв у Росії потяги "Ластівка" – спільно з машинобудівною компанією "Сінара – Транспортні машини". Таких поїздів зараз близько 260.
Хоча проблем із запчастинами для них буде менше, але деякі комплектуючі – наприклад, тягові системи та системи керування – привозили з Німеччини.
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