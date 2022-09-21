Не можна приймати мир на умовах кремля – канцлер Німеччини

10:43 21 вересня Київ, Україна

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН зазначив, що якщо хотіти реального завершення війни, не можна приймати мир на умовах кремля.

Про це повідомляє Spiegel.



Як деталізує Spiegel, Шольц почав промову з того, що наголосив на важливості підтримки світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві найсильнішого", і підкреслив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці принципи порушуються.



Підійшовши до теми війни росії проти України, він назвав дії путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.



Він назвав анонсовані псевдореферендуми росії новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".

"Якщо ми хочемо, щоб війна путіна закінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого росією, і не визнаватимемо жодних псевдореферендумів. Тому Україна має бути здатна захищатися від російського вторгнення", - наголосив Олаф Шольц.

Канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення росією фейкових референдумів.



Він також зазначив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптувати до реальності та закликав до реформи інститутів ООН.