Не можна приймати мир на умовах кремля – канцлер Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН зазначив, що якщо хотіти реального завершення війни, не можна приймати мир на умовах кремля.
Про це повідомляє Spiegel.
Як деталізує Spiegel, Шольц почав промову з того, що наголосив на важливості підтримки світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві найсильнішого", і підкреслив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці принципи порушуються.
Підійшовши до теми війни росії проти України, він назвав дії путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.
Він назвав анонсовані псевдореферендуми росії новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".
Як деталізує Spiegel, Шольц почав промову з того, що наголосив на важливості підтримки світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві найсильнішого", і підкреслив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці принципи порушуються.
Підійшовши до теми війни росії проти України, він назвав дії путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.
Він назвав анонсовані псевдореферендуми росії новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".
Канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення росією фейкових референдумів.
Він також зазначив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптувати до реальності та закликав до реформи інститутів ООН.
Він також зазначив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптувати до реальності та закликав до реформи інститутів ООН.
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