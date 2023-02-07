Не можна вдавати, що нічого не сталося: мер Парижа висловилася проти участі росіян у літній Олімпіаді 2024 року

16:45 07 лютого Київ, Україна

Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з росії та білорусі у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбуватимуться у столиці Франції.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.



З початку року Міжнародний олімпійський комітет підтримав ініціативу Олімпійського комітету Азії приймати спортсменів з росії та білорусі на своїх континентальних змаганнях, включаючи Азіатські ігри цього року в Китаї. Це потенційно давало росіянам шанси кваліфікуватись на літні Ігри 2024 року у Франції.



У січні Ідальго заявила, що підтримує можливу участь російських спортсменів на Олімпіаді під нейтральним прапором. Втім, відтоді змінила свою позицію щодо цього.



Ідальго розповіла французьким медіа у вівторок, 7 лютого, що її попередні заяви були "випадковістю", адже нейтрального прапора "насправді не існує". Міський голова Парижа також додала, що спортсмени з росії та білорусі повинні залишатися поза міжнародними турнірами на весь період часу, "поки в Україні йде війна".