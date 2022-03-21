Нелегальні мігранти в 2021 році здійснили вдвічі більше спроб потрапити в Європу

Агентство ЄС з контролю кордонів Frontex повідомило нові дані про кількість незаконних спроб перетину європейських кордонів: за травень поточного року вона збільшилася більш ніж в два рази в порівнянні з попереднім роком.
Про це повідомляє пресслужба організації у вівторок, 22 червня.
Зокрема, за перші п'ять місяців 2021 року цей рівень зріс на 47% в порівнянні з 2020 роком.
Зокрема, за перші п'ять місяців 2021 року цей рівень зріс на 47% в порівнянні з 2020 роком.
При цьому найбільша кількість мігрантів була зафіксована в Центральному Середземномор'ї.
"У період з січня по травень цього року загальна кількість незаконних переходів по цьому маршруту збільшилася більш ніж удвічі і склала більше ніж 15 700", - додали у Frontex.
У той самий час кількість незаконних перетинів кордону в регіоні Західного Середземномор'я зросло на 21% і склала більше ніж 4 550 осіб. Більшість з них - алжирці та марокканці. У свою чергу з Сирії та Туреччини мігранти їдуть через Східне Середземномор'я.
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