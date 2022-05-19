Нелегальні мігранти з Білорусі тепер атакують Латвію

Слідом за Литвою від навали нелегалів з білоруського боку тепер страждає і Латвія. На навмисні дії Білорусі щодо «закидання» нелегалів на територію країн Євросоюзу, що межують з нею, вказує відеоматеріал. Міноборони Латвії опублікувало відео з білорусько-латвійського кордону, на якому білоруські силовики витісняють мігрантів і не дають їм можливості повернутися в Білорусь.

Зазначено, що відео було знято 13 серпня.

На жодному відео не видно, що мігранти перетнули державний кордон Латвії.

Як відомо, з 11 серпня Латвія ввела режим НС в прикордонних з Білоруссю районах. Прикордонникам дозволено видворяти мігрантів, які проникли нелегально на територію країни.

Тим часом Литва заявила про стабілізацію ситуації на кордоні з Білоруссю.