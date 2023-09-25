Нелегальні мігранти атакували польський кордон з білорусі

10:38 25 вересня Київ, Україна

Міністерство національної оборони Польщі опублікувало відео у Twitter у неділю, 24 вересня, на якому знято спроби нелегальних мігрантів прорватися через польський кордон з боку білорусі.



У повідомленні з польського відомства наголошується, що напад на польський кордон був спрямований на дестабілізацію ситуації у Польщі. Однак завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні, план росії та білорусі провалився.



На представлених відеокадрах видно, як десятки мігрантів, які приховують свої обличчя за масками та балаклавами, намагаються проникнути через огорожу на державному кордоні. У відомстві не повідомляється, чи їх затримали після невдалої спроби прориву.