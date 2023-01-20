Деякі корпорації не згорнули бізнес у росії, але роблять Україні пожертвування - дослідження

11:47 20 січня Київ, Україна

Агентство Moral Rating проаналізувало щедрість пожертвувань Україні великих світових компаній, які вели діяльність у росії на момент її вторгнення в Україну та не звернули бізнес після початку війни.



Як зазначається у дослідженні, у вибірку увійшли 122 із 200 найбільших компаній світу, які вели діяльність у росії на момент вторгнення.

"Важливість вибірки полягає як у тому, що вона становить значну частину глобального корпоративного багатства, так і в тому, що їхній зв'язок з росією дає їм корпоративну відповідальність як бойкотувати росію, так і підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Загальна тенденція, на яку звернули увагу дослідники, полягає в тому, що корпорації, які залишилися в росії, не роблять пожертвувань Україні. Однак деякі компанії роблять ставки на обидві сторони протистояння.



Загалом 38 корпорацій (31%), на які звернула увагу MRA, здійснили гуманітарні пожертвування Україні. 84 компанії (69%) "тримали свої гаманці у кишенях", зазначають аналітики.

"Ці компанії – всі вони отримали прибуток від росії – несуть чітку моральну відповідальність щодо підтримки України", – заявив засновник MRA Марк Діксон.

При цьому багато з цих 84 компаній або не вийшли з росії, або продовжували на її території певну діяльність.

"Це не дивно, оскільки для компанії може бути соромно надавати гуманітарну допомогу Україні, водночас підтримуючи росію у фінансуванні вторгнення, яке спричиняє ту ж саму гуманітарну кризу", - наголошується в публікації.

У той самий час MRA виявило 16 відхилень: компанії, які все ще перебувають у росії, і здійснили гуманітарні пожертвування Україні. Серед них – американська Boeing, британська British Petroleum, японська Nissan Motor, німецька Siemens, швейцарська Nestle, французька Axa та інші.

"Компанії, які жертвують Україні та залишаються в росії, є лицемірами. Вони поводяться як "моральні оксюморони": з одного боку, вони підтримують здатність путіна заплатити за вторгнення в Україну, а з іншого боку, вони надсилають гроші саме жертвам своєї фінансової підтримки . Вони грають в обидві сторони гри на життя та смерть", - наголосив засновник MRA.

Наприклад, у квітні 2022 року PepsiCo виділила Україні гуманітарну допомогу та ресурси на 15 мільйонів доларів. Хоча спочатку компанія оголосила про зупинення продажів Pepsi, агентство Reuters виявило, що їхня продукція продовжувала вироблятися і продаватися в росії аж до серпня. Сьогодні PepsiCo продовжує виробляти у росії всілякі харчові продукти, такі як картопляні чіпси.

"Коли PepsiCo виділяла "щоденні продукти першої необхідності" у своєму оголошенні про вихід, вона не згадала, що все ще має два заводи в росії, які виробляють картопляні чіпси. Якщо чіпси важливі, то яка їжа не важлива? Насправді чіпси не є такими. Завдяки цій лазівці PepsiCo підтримує російських працівників та російську економіку, а її гуманітарна допомога підтримує українців, які стали жертвами війни, яку фінансує російська економіка, яку вона підтримує", - пояснив Марк Діксон.

Багато інших компаній, таких як Boeing, Nissan, Raytheon, Crédit Agricole та United Parcel Service, лише призупинили діяльність у росії, не зобов'язавшись скоротити її належним чином шляхом продажу активів. Багато хто законсервував свою діяльність у росії, перебуваючи напоготові і чекаючи на можливість повернутися, зазначають дослідники.