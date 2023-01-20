Деякі корпорації не згорнули бізнес у росії, але роблять Україні пожертвування - дослідження

Агентство Moral Rating проаналізувало щедрість пожертвувань Україні великих світових компаній, які вели діяльність у росії на момент її вторгнення в Україну та не звернули бізнес після початку війни.
Як зазначається у дослідженні, у вибірку увійшли 122 із 200 найбільших компаній світу, які вели діяльність у росії на момент вторгнення.
Як зазначається у дослідженні, у вибірку увійшли 122 із 200 найбільших компаній світу, які вели діяльність у росії на момент вторгнення.
Загальна тенденція, на яку звернули увагу дослідники, полягає в тому, що корпорації, які залишилися в росії, не роблять пожертвувань Україні. Однак деякі компанії роблять ставки на обидві сторони протистояння.
Загалом 38 корпорацій (31%), на які звернула увагу MRA, здійснили гуманітарні пожертвування Україні. 84 компанії (69%) "тримали свої гаманці у кишенях", зазначають аналітики.
При цьому багато з цих 84 компаній або не вийшли з росії, або продовжували на її території певну діяльність.
У той самий час MRA виявило 16 відхилень: компанії, які все ще перебувають у росії, і здійснили гуманітарні пожертвування Україні. Серед них – американська Boeing, британська British Petroleum, японська Nissan Motor, німецька Siemens, швейцарська Nestle, французька Axa та інші.
Наприклад, у квітні 2022 року PepsiCo виділила Україні гуманітарну допомогу та ресурси на 15 мільйонів доларів. Хоча спочатку компанія оголосила про зупинення продажів Pepsi, агентство Reuters виявило, що їхня продукція продовжувала вироблятися і продаватися в росії аж до серпня. Сьогодні PepsiCo продовжує виробляти у росії всілякі харчові продукти, такі як картопляні чіпси.
Багато інших компаній, таких як Boeing, Nissan, Raytheon, Crédit Agricole та United Parcel Service, лише призупинили діяльність у росії, не зобов'язавшись скоротити її належним чином шляхом продажу активів. Багато хто законсервував свою діяльність у росії, перебуваючи напоготові і чекаючи на можливість повернутися, зазначають дослідники.
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