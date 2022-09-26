Невідомий влаштував стрілянину в іжевській школі, є жертви

11:21 26 вересня Київ, Україна

Після оголошення путіним мобілізації в росії почалися масові протести, вбивства військкомів, п'яні бійки мобілізованих з поліцією. Сьогодні ж невідомий вчинив стрілянину у школі.



Повідомляється, що невідомий чоловік у чорному костюмі увірвався до класу школи №88 в Іжевську та відкрив стрілянину. Вогонь по школярах та персоналу він відкрив із двох пістолетів Макарова. Достеменно відомо про загибель 6 осіб: 5 школярів та охоронця, 16 осіб постраждали.

За неперевіреною інформацією деяких росЗМІ вбито 10 людей.

Пізніше стрілець застрелився.

Не буде дивно, якщо чоловікові, який розстріляв учнів у школі Іжевська, прийшла повістка на війну, і він, збожеволівши від страху, пішов розстрілювати дітей.



Або вбивцею може виявитися колишній зек із ПВК "Вагнера", який повернувся з-під Бахмута, де у нього під ударами ЗСУ "протік дах".