Невідомі намагалися захопити посольство Лівії в Білорусі

15:46 27 серпень Київ, Україна

У Мінську скоєно напад на посольство Лівії, невідомі намагалися штурмом, захопить будівлю.

Про це повідомило білоруське видання в четвер, 27 серпня.



Близько шостої ранку, 30 осіб з болгарками перестрибнули через паркан і зробили спробу проникнути в будівлю, але співробітники сусіднього посольства Молдови встигли викликати правоохоронців.



Близько шостої ранку, 30 осіб з болгарками перестрибнули через паркан і зробили спробу проникнути в будівлю, але співробітники сусіднього посольства Молдови встигли викликати правоохоронців. ОМОН запобіг спробі штурму посольства.

В результаті події, в будівлі розбили скло і виламали двері. Астейта Мухаммеда Марій, який є тимчасово повіреним у справах Лівії, спробували витягнути з будівлі, але охоронцям вдалося зупинити спробу невідомих.

Люди, які вчинили спробу штурму, перебувають на території посольства і вимагають від посла Лівії покинути будівлю - в іншому випадку вони погрожують зруйнувати перший поверх. Як пише білоруське видання серед нападників кілька арабів, інші - люди слов'янської зовнішності, вони говорять чистою російською мовою.



Як відомо, місяць тому невідомі вже намагалися штурмувати посольство. Тимчасово повірений розповів, що за цим стояв колишній перший аташе посольства. Після цього МЗС Лівії звернувся за допомогою в російські охоронні структури. Було укладено договір з РСБ-груп, яка надіслала до Мінська своїх співробітників.



За словами дипломатів, МЗС Білорусі в те, що відбувається не втручається: це територія суверенної держави.



