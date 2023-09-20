Невідомі герої підірвали два літаки та вертоліт у Підмосков'ї

12:31 20 вересня Київ, Україна

На аеродромі "Чкалівський" група слідчого комітету росії розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один вертоліт.
 
Подія викликала велику істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня і спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Невідомими особами на аеродромі, що ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над московською областю.
"Ушкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У вертольота вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який знаходився поряд з іншими на стоянці, зазнав незначних пошкоджень", – розповіли в ГУР.
 
 