На аеродромі "Чкалівський" група слідчого комітету росії розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один вертоліт.

Подія викликала велику істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня і спеціальні літаки (літаки-розвідники).



Невідомими особами на аеродромі, що ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над московською областю.